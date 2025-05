Due giorni di riposo per il Napoli: domani la ripresa con Lobotka da valutare Domenica sera al "Maradona" la sfida in casa col Genoa. Saranno ancora fuori Juan Jesus e Neres

Due giorni di riposo per gli azzurri dopo il successo contro il Lecce. Considerato che con il Genoa si giocherà di domenica, Conte ha deciso di far tirare un po’ il fiato ai suoi ragazzi. Domani appuntamento a Castel Volturno. Si dovranno valutare le condizioni di Lobotka. Il centrocampista slovacco era stato costretto ad uscire nella ripresa perché aveva subito un colpo al ginocchio. Non dovrebbe essere uno stop lungo. Potrebbe anche farcela per il prossimo incontro di campionato. In caso contrario ci sarebbe Gilmour al suo posto in cabina di regia. Ma è ancora tutto da studiare.