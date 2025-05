Euforia azzurra, ma a Parma rischio divieto per i tifosi del Napoli I problemi di ordine pubblico a Lecce potrebbero costare cari ai tifosi residenti in Campania

Sabato sera grande accoglienza a Capodichino per i calciatori di ritorno dalla trasferta salentina, ma a Lecce ci sono stati troppi problemi di ordine pubblico. Dalla ressa ai cancelli alle residenze false passando anche per degli scontri tra alcuni napoletani. La situazione è stata monitorata. Si doveva lavorare meglio dal punto di vista logistico ma c’è l’impressione che scatterà un nuovo divieto per la prossima e ultima trasferta per i sostenitori che vivono in Campania. C’è la sensazione che le istituzioni prenderanno dei seri provvedimenti e purtroppo, si dovesse vincere lo scudetto in Emilia, non ci sarebbe la presenza dei napoletani e di chi vive nella regione. Certo, chi abita da quelle parti avrà la possibilità di entrare allo stadio ma senza i gruppi storici sarebbe diverso. Ma quando si agisce in un certo modo poi bisogna prendersi la responsabilità dei contraccolpi. Nulla è stato deciso. È solo una possibilità.