IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tutti i meriti Non solo Conte ma anche il ruolo di De Laurentiis e Manna è stato decisivo quest'anno per il Napoli

In attesa di scoprire come andrà a finire questo campionato, non si manchi di dare tutti i meriti dell'attuale posizione di classifica ad Antonio Conte e nessuno ad Aurelio De Laurentiis e a Giovanni Manna. Ciò nonostante il primo abbia riconosciuto le sue colpe per la gestione scellerata del Napoli post-scudetto e abbia provato a rilanciarlo chiamando al suo capezzale uno dei migliori allenatori al mondo, pagandolo profumatamente e investendo sulla nuova squadra la bellezza di 150 milioni di euro. Quanto al secondo, gli va riconosciuto almeno di aver portato chi il mister desiderava. Oppure no?