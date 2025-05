Napoli, il vero punto di forza è una difesa impenetrabile È la migliore di tutta Europa, e Meret viaggia verso il record di clean sheet di sempre

Resta la difesa il vero punto di forza del Napoli, che fino ad ora ha subito solo 25 gol, poco più di mezzo a partita (la media è 0,7), tre meno dei 28 incassati in 38 giornate dalla squadra campione d'Italia di Spalletti nel 2023, che mantiene per ora il vantaggio nei clean sheet: 18 in tutto il campionato, contro i 17 collezionati finora da Conte. Se la porta di Meret resterà blindata contro Genoa, Parma e Cagliari sarà record assoluto del club nell'era dei tre punti e delle venti squadre.