IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il cattivo analizzatore Non sono affatto convincenti le parole di Walter Sabatini sul campionato del Napoli

Walter Sabatini - dirigente sportivo ritenuto bravo e affidabile - in una intervista di qualche giorno fa ha affermato: "Se questo Napoli gioca male allora io sono un cattivo analizzatore del calcio, perché quando vedo questa squadra giocare non cambio canale, vedo tutta la partita. ùParagone Spalletti-Conte? Se Conte vince ha fatto un prodigio. Anzi, per me è un prodigio calcistico anche parlare del Napoli in lotta per lo Scudetto ad oggi, soprattutto se pensiamo a come era finita la scorsa stagione e come è partita questa". Sgombro ogni dubbio: Walter Sabatini è "un cattivo analizzatore del calcio".