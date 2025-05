Il PIZZINO di Gerardo Casucci: Strani equilibri Molto dipenderà dalla partita dell'Inter delle 15 di domenica contro il Torino...

È imprecisato il destino del Napoli, ora più che mai. Nessuno sa con esattezza come andrà a finire quanto così tenacemente intrapreso. Hanno voglia gli apologeti di Antonio Conte a ripetere che la bellezza nel gioco del calcio non conta. Restano negli occhi, infatti, le due straordinarie sfide dell'Inter contro il Barcellona nelle due semifinali di Champions League e anche questo potrà avere un peso negli esiti finali di questo campionato. Se non altro sugli strani equilibri psicologici tra quanto ottenuto e quanto meritato dagli azzurri. Molto dipenderà dalla partita dell'Inter delle 15 di domenica contro il Torino.