Riapertura del terzo anello dello stadio "Maradona", primo incontro positivo Incontro tra De Laurentiis, il Prefetto e il sindaco Manfredi. Ci saranno altri appuntamenti

Il primo incontro c’è stato ed è andato bene. Si è tenuto ieri un summit tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi per il restyling del Maradona, al termine del quale il club azzurro ha diramato la seguente nota ufficiale: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sono incontrati oggi a Napoli peranalizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall’assessore Edoardo Cosenza sulla possibile riapertura del terzo anello dello Stadio Maradona mediante adeguate lavorazioni, nell’ottica di una complessiva riqualificazione dell’intero impianto. Al termine dell’incontro, molto cordiale e collaborativo, le parti hanno concordato di eseguire ulteriori approfondimenti e di aggiornarsi a breve”, si legge nel comunicato. Una nota che non dice molto, ma che è una conferma di come è iniziata concretamente la trattativa per realizzare la riapertura del terzo anello dello stadio “Maradona”, che consentirebbe di aumentare la capienza dello stadio di circa 8mila posti.