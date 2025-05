Conte in ansia per Lobotka: dovrebbe saltare la gara col Parma Oggi la ripresa degli allenamenti: il centrocampista farà gli esami dopo l'infortunio alla caviglia

Lo scudetto resta nelle mani del Napoli, ma è forte la delusione per il pareggio interno contro il Genoa, che ha consentito all'Inter di accorciare a -1, per rendere il finale di campionato ancora molto incerto. Gli azzurri sono ancora padroni del loro destino, ma se non vorranno guardarsi le spalle, sarà obbligatorio battere il Parma domenica al "Tardini", e prepararsi a fare altrettanto nell'ultima di campionato al "Maradona" contro il Cagliari. Il Napoli ha sprecato il "bonus" pareggio, come ha spiegato Conte, che oggi alla ripresa attende l'esito degli esami di Lobotka, fermo per una ricaduta alla caviglia. Come lo stesso allenatore ha ammesso, questa volta c'è il timore che l'infortunio possa essere più grave.