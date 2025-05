IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Qualcuno un giorno Perché si è lasciato andare Osimhen in Turchia al Galatasaray, pur di non tenerlo a Napoli...

Qualcuno un giorno - spero - ci spiegherà perché si è lasciato che un calciatore del calibro di Victor Osimhen andasse in Turchia, e precisamente al Galatasaray, pur di non tenerlo a Napoli. Qualcuno ci dica anche se è stata una libera (e irremovibile) volontà del calciatore oppure se quanto accaduto sia stato determinato dalle scelte dirigenziali azzurre, succedanee allo scudetto e confluite infine in un vero e proprio rapporto di odio (che non sarebbe il primo). Il risultato finale è che, invece di darli alla società di proprietà del suo cartellino, il giocatore nigeriano ha donato i 35 gol di questa stagione altrove.