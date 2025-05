IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Due a briscola Si volti pagina e ci si ricordi di essere valorosi prima di provare a essere vincenti...

Tra chi pensa che Antonio Conte stia "rischiando il fondo del barile" e chi crede che all'allenatore del Napoli piacciono "gli addii da trionfatore", la squadra azzurra è, mai come in questo penultimo atto della sua stagione, di fronte a un crocevia critico per il suo futuro, e dalla strada che prenderà nella partita esterna col Parma si capirà il suo destino rispetto alla vittoria finale del campionato. I vecchi discorsi oziosi su quello che si sarebbe potuto fare ma non si è fatto valgono come il due a briscola e fanno solo perdere tempo e incontro. Si volti pagina e ci si ricordi di essere valorosi prima di provare a essere vincenti.