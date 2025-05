In contemporanea c'è Inter-Lazio a San Siro: occhi anche sul "Meazza" Fondamentale anche il risultato della rivale del Napoli per lo scudetto

Penultima giornata di campionato con ben 9 partite in contemporanea nella serata di domenica. I riflettori sono puntati ovviamente su Napoli e Inter, ancora punto a punto in corsa per lo scudetto. La squadra di Conte adesso ha un solo punto di vantaggio e dovrà cercare di difenderlo per altri 180 minuti, a partire dalla trasferta del Tardini contro il Parma di Chivu. Qualora l’Inter perdesse e gli azzurri vincessero, arriverebbe già il verdetto aritmetico per il tricolore. In caso di pareggio, però, il Napoli rischiarebbe anchedi essere sorpassato. Insomma, gli scenari possono essere ancora svariati, compreso quello di uno spareggio scudetto. Non resta che vivere queste ultime due giornate di Serie A a pieno