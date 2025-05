Napoli-Cagliari e Como-Inter giovedì alle 20.45: oggi l'ufficialità L'ultima giornata di Serie A si giocherà in anticipo per lasciare uno "slot" spareggi libero

Arriverà oggi la comunicazione ufficiale, ma la decisione sembra ormai presa. L’ultima giornata di campionato, con Napoli-Cagliari e Como-Inter, si giocherà giovedì sera alle 20.45. Gare con squadre in lotta per un obiettivo tutte in contemporanea. Ieri soltanto il Cagliari è uscito dalla lotta salvezza, ma ovviamente sfiderà il Napoli. La Lega diramerà in giornata il comunicato, con l’anticipo che permetterà di giocare eventuali spareggi (scudetto e salvezza) già domenica, in modo da lasciare tempo all’Inter per preparare la finale di Champions League di sabato 31 maggio.