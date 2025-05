Ufficiale, la Lega annuncia la data di Napoli-Cagliari e Como-Inter Decisa la data delle due partite scudetto: il 23 maggio la nuova possibile data del quarto titolo

Napoli-Cagliari e Como-inter si giocano venerdì 23 maggio alle 20.45. Questa la decisione della Lega di Serie A per le due partite che decideranno lo scudetto. La decisione oggi nel Consiglio di Lega ancora in corso. Seguirà il calendario ufficiale della 38esima e ultima giornata. Potrebbe essere il 23 maggio la nuova data da scrivere per la storia: venerdì alle 20.45 appuntamento al "Maradona", già da tempo sold out, per Napoli-Cagliari.

Il match scudetto si giocherà in contemporanea con Como-Inter. Azzurri a un passo dall'impresa dopo il pareggio sofferto in casa del Parma: gara complicata con tre legni colpiti, ma uno 0-0 che tiene il Napoli avanti, visto che anche l'Inter ha pareggiato contro la Lazio, facendosi rimontare due volte. Non ci sarà Conte in panchina, che ieri è stato espulso: l'allenatore chiede l'ultimo sforzo, senza pensare ai festeggiamenti.