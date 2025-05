Conte isola il Napoli: si lavora per tornare alla vittoria dopo due pari di fila Conte ai tifosi ha chiesto di tenere da parte le bandiere, mentre alla squadra chiede concentrazione

Tra euforia e scongiuri, difficile contenere l'entusiasmo. Ma Antonio Conte è stato chiaro: ai tifosi ha chiesto di tenere da parte le bandiere, mentre alla squadra chiederà la massima concentrazione. A Parma è andata bene, ma venerdì contro il Cagliari non si potrà più contare sul risultato dell'Inter. Solo la vittoria può dare la certezza scudetto, senza darla per scontata. Il Cagliari è già salvo, e questo potrà fare la differenza. Ma è nota la rivalità dei sardi nei confronti del Napoli, e di certo non saranno vittima sacrificale.

In alcuni improbabili casi gli azzurri potrebbero trionfare anche senza vincere, così come andare allo spareggio. Ma dopo due pari consecutivi è ora di tornare alla vittoria: per farlo il Napoli dovrà salire di intensità per tutti i 90 minuti ed essere più concreto, anche se Parma solo i tre legni e un ottimo Suzuki hanno negato i tre punti. Comincia la preparazione per la grande serata, con Conte che spera di recuperare Buongiorno, Lobotka e Juan Jesus almeno per la panchina.