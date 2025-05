"L'ordine" di Conte, e il segnale mandato all'ambiente e alla squadra I giocatori sentono la tensione, ma dovrà sparire al fischio d'inizio di Napoli-Cagliari

Le ore passano veloci, ma per i tifosi del Napoli l'attesa è lenta e estenuante: "l'ordine" di Conte, ossia non mettere "strani" numeri sulle bandiere, è stato accolto. L'allenatore ha solo chiesto di non usare il "4", e quindi considerare lo scudetto già vinto. Via libera, invece, al colorare la città per incitare la squadra e preparare una possibile festa. Tutta benzina per i giocatori, che sicuramente sentono la tensione, che andrà però spezzata al fischio di inizio della partita.

E a proposito di preparativi, quelli per la possibile festa sono obbligatori, al fine di garantire in primis l'ordine pubblico. Allo stadio si prepara la consueta premiazione organizzata dalla Lega Calcio. Ecco perché al "Maradona", ormai sicuramente sold out, sarà presente la coppa del tricolore. Pronta anche una diretta extra e soprattutto le celebrazioni organizzate dal club. Ma si predispone anche la festa in città: tre maxischermi a Napoli e uno a Qualiano, per il momento. Mentre per il bus scoperto bisogna solo scegliere la data. Sul fronte campo Buongiorno ha assicurato alla radio partner che farà di tutto per essere in campo.