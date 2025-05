La grande festa prende forma, ma c'è una partita da vincere Fervono i preparativi, al di là della scaramanzia indispensabili per l'ordine pubblico

C'è una partita da giocare, e soprattutto da vincere: ma i preparativi non si possono fermare. La festa non si può improvvisare: in primis per l'ordine pubblico e la sicurezza dei tifosi. Sono 53 oltre a Napoli i comuni pronti con i maxischermi. La Regione ha previsto altri 450mila euro di fondi, oltre i 250mila del Comune, per accontentare tutti e consentire di vedere Napoli-Cagliari tra la gente, nelle piazze: pronti poi a gioire. Nessun problema con i trasporti, visto che lo sciopero è stato precettato. La città si prepara alla festa, con lo stadio pieno e una festa che potrebbe durare due ore oltre il fischio finale.

È duro lo sforzo di Antonio Conte per tenere la squadra isolata: ma la ricetta è trasformare questo entusiasmo in benzina, senza pensare al disastro che sarebbe perdere uno scudetto ormai a un passo. Venerdì tornerà Juan Jesus, almeno per la panchina, e lo stesso potrebbero fare Lobotka e Buongiorno. Quest'ultimo, con McTominay, è candidato come premio dei migliori giocatori del campionato. Sarà La Penna, invece, a dirigere il match, con al Var la coppia Paterna e Abisso. Massa, invece, dirigerà Como-Inter.