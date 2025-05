La notte della grande festa è pronta esplodere La città si ferma, mentre al "Maradona" sold out con oltre 52mila spettatori a Fuorigrotta

Allo stadio “Maradona” ci saranno oltre 52mila spettatori. Questo il risultato con gli altri biglietti messi in vendita ieri e subito polverizzati. Ma sono solo una parte dei numeri attesi per questa sera. Ci saranno maxischermi in 53 Comuni dell’area metropolitana, 1500 agenti in strada in città con il supporto di Esercito e Polizia locale, 400 volontari di protezione civile. Ed è atteso l’arrivo di un milione di persone in caso di vittoria. E ancora, strade chiuse e un percorso limitato per l’eventuale sfilata di 2 bus scoperti dal lungomare a piazza del Plebiscito.

PRENDE FORMA il piano sicurezza in vista di Napoli-Cagliari, ultima gara di campionato che si disputerà alle 20:45 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Per limitare la marea azzurra che raggiungerà la città, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per motivi di sicurezza la trasmissione in diretta della competizione sportiva, con eventuale premiazione e spettacolo, sui maxischermi allestiti nelle Piazze del Plebiscito, Giovanni Paolo II a Scampia e Mercato e nelle principali Piazze di 53 Comuni dell’area metropolitana. “Il provvedimento prefettizio è stato emanato sulla base degli esiti delle riunioni dl Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di una proficua interlocuzione con la Lega Serie A e Dazn, al fine di consentire, al maggior numero possibile di cittadini, la visione dell’evento in una cornice di sicurezza e tranquillità” ha precisato la prefettura. Città Metropolitana di Napoli, su disposizione del Sindaco Gaetano Manfredi, ha finanziato l’installazione di maxischermi nei 53 comuni delterritorio metropolitano.

L’ELENCO DEI MAXI SCHERMI. Questo l’elenco dei comuni che questa sera trasmetteranno la partita sui maxi schermi. Acerra, Afragola, Agerola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamicciola Terme, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Liveri, Marano, Marigliano, Massa di Somma, Monte di Procida, Mugnano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia, Sant’Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Trecase, Tufino, Villaricca e Visciano. Altri ancora provvederanno autonomamente. Ben 4 maxischermi saranno installati nelle aree circostanti il lungomare di Napoli: Piazza Sannazzaro, Via Partenope, Via San Pasquale e Largo Sermoneta.

L’AREA AZZURRA interdetta al traffico veicolare partirà da lì alle 20:30 e si estenderà su via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, piazza Municipio, via Agostino Depretis, via Guglielmo Sanfelice, via Montoliveto, via Sant’Anna dei Lombardi, piazza Sette Settembre, via Toledo, via Pessina incrocio via Broggia, via Salvator Rosa, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, via Mergellina. La linea 2 della metropolitana da Fuorigrotta sarà in funzione fino a mezzanotte nonostante lo sciopero, mentre la linea 1 non si fermerà per tutta la notte. Stop ad auto e moto per circa 2,5 chilometri anche tra lungomare e piazza del Plebiscito, nel percorso transennato che permetterà l’eventuale sfilata dei 2 bus scoperti. La festa costerà al Comune di Napoli circa mezzo milione di euro. Sempre che tutto vada come deve andare. Napoli è pronta a esplodere di gioia. Domani sera, al “Maradona”, potrebbe scattare la scintilla definitiva: battendo il Cagliari, gli azzurri di Antonio Conte metterebbero le mani sul quarto Scudetto della loro storia, il secondo in appena tre anni. Un traguardo che profuma di leggenda, e che la città è pronta ad abbracciare con tutta la sua passione. Ma mentre i tifosi iniziano a scaldare i tamburi, le autorità preparano il terreno per una festa sicura e organizzata.