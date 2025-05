McTominay e Conte premiati come miglior centrocampista e allenatore I riconoscimenti ufficiali della Serie A ai nuovi campioni d'Italia

Scott McTominay è stato nominato calciatore dell'anno dalla Lega Serie A. Il centrocampista azzurro si aggiudica l'"EA Sports FC Player of the Year" della stagione 2024/25. In questo campionato Scott si è messo in mostra con prestazioni straordinarie, coronate da 12 reti e 4 assist. McTominay ha ricevuto il riconoscimento allo stadio Maradona al termine del match Napoli-Cagliari, trentottesima giornata di Serie A.

Antonio Conte è stato nominato allenatore dell'anno dalla Lega Serie A. Il tecnico azzurro si aggiudica il premio "Philadelphia Coach Of The Year" della stagione 2024/25. Gli azzurri hanno vinto 24 partite in questo campionato, vantando la miglior difesa e laureandosi campioni d'Italia per la quarta volta nella storia. Conte ha ricevuto il riconoscimento allo Stadio Maradona al termine della gara Napoli-Cagliari, trentottesima giornata di Serie A.