Da Lukaku a Oriali: gli azzurri provano a convincere Conte L'attaccante: "Farò di tutto per fargli cambiare idea". Il dirigente: "Glielo abbiamo detto sempre"

La grande sfilata del Napoli campione d'Italia fa il giro del mondo, ma dietro l'angolo c'è già il futuro: la posizione dell'allenatore Antonio Conte resta incerta. Le voci di addio non sono state smentite, e l'allenatore è stato uno dei pochi a non parlare nel giorno della festa sul Lungomare. Ci pensa Romelu Lukaku, però, a far capire che oggi il tecnico è più fuori che dentro. "Farò di tutto per fargli cambiare idea, lui è fondamentale", ha detto l'attaccante belga. Concetto espresso anche dal braccio destro di Conte, Lele Oriali: figura preziosa come collante tra squadra e staff tecnico. "spero si possa continuare qui ancora per altri anni - ha spiegato Oriali - Se lo abbiamo detto a Conte? Sempre, tutti i giorni".

Iniziato quindi il pressing, che proseguirà anche domani e direttamente con De Laurentiis, che incontrerà Conte a Roma per parlare del futuro. Il presidente dovrebbe avere in pugno De Bruyne, il centrocampista del Manchester City e uno dei migliori nel suo ruolo. "Credo abbia già comprato una bellissima villa - ha spiegato De Laurentiis - ma fin quando non c'è nero su bianco non si danno mai notizie".