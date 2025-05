Il Napoli campione ricevuto dal Papa in Vaticano La visita degli azzurri da Leone XIV: i saluti e il dono di una maglia personalizzata

La famiglia De Laurentiis, insieme ai dirigenti e ai calciatori del Calcio Napoli appena laureatosi campione d’Italia, sono stati ricevuti questa mattina in Udienza da Sua Santità Papa Leone XIV nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico della Santa Sede.

Durante l’incontro, De Laurentiis ha espresso al Santo Padre il desiderio di lavorare insieme alla Santa Sede attraverso il Dicastero per la Cultura e l’Educazione ad un progetto che sostenga la scolarizzazione dei bambini nei Paesi più poveri, esprimendo al Sommo Pontefice la sua preoccupazione per il dramma di centinaia di milioni di bambini che non riescono ad accedere all’educazione scolastica. L’obiettivo di De Laurentiis è quello di creare una linea permanente di contatto con la Santa sede per progetti che prevedano anche il finanziamento di progetti di scolarizzazione.

Suggestivo ed emozionante l’intervento di Papa Leone XIV: “Cari amici, benvenuti! E congratulazioni per la vittoria del campionato! È una grande festa per la città di Napoli! E proprio su questo vorrei fare con voi una riflessione. Vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, dove ciò che conta di più non è l’exploit di una volta, o la prestazione straordinaria di un campione. Il campionato lo vince la squadra, e quando dico “squadra” intendo sia i giocatori, sia l’allenatore con tutto il team, sia la società sportiva. Vi ringrazio per la vostra visita. E ancora complimenti! Che il Signore benedica tutti voi e le vostre famiglie. Tanti auguri!”.

Hanno accompagnato la delegazione del Calcio Napoli i dirigenti della Filmauro, di cui il dott. De Laurentiis è presidente.