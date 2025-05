Aurelio, attento: Allegri non aspetta in eterno. E se scappa saranno guai Se l'ex Juventus dovesse scegliere il Milan e Conte andare via, la ricerca diventerebbe complicata

Massimiliano Allegri è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per sostituire Conte, ma non aspetterà a lungo. Sia per una questione di “principio”, sia perché per l’ex Juventus non mancano i corteggiamenti: su tutti quelli del Milan.Il presidente del Napoli, quindi, vorrebbe che tutto si chiudesse in fretta. Ha fiducia in Conte, ma non può permettersi di perdere Allegri. In questo caso si rischierebbe un altro “casting” con nomi che uscirebbero comunque fuori dall’orbita di quel tecnico “di peso” che serve per sostituire il campione d’Italia.

Ma evidentemente per De Laurentiis vale la pena rischiare. Con Allegri c’è un’intesa di massima, e un gradimento del tecnico livornese per la piazza. Tuttavia Max si aspettava già in queste ore una chiamata: invece bisognerà attendere ancora. Conte ha confermato di non aver parlato con altri club e quindi di non avere accordi. Si è preso qualche giorno per sciogliere la riserva e ha chiesto garanzie sul mercato.