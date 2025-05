Conte dentro o fuori: domani il verdetto, ma nessuno vuole sbilanciarsi Giovedì dovrebbe esserci un nuovo e risolutivo incontro col presidente De Laurentiis

Ore di attesa per i tifosi del Napoli: ad oggi nessuno sa se Conte resterà o meno alla guida della squadra campione d'Italia. Ieri a Roma sembrava essere l'incontro per sancire l'addio, tra l'altro anticipato dai saluti di De Laurentiis alla cena per lo scudetto. E invece è arrivata una fumata "grigia", con Conte che si è preso un paio di giorni per riflettere. Domani la risposta, in quello che dovrebbe essere un nuovo e risolutivo incontro. Il presidente, che pur non opponendosi alla scelta di Conte lo vuole convincere a restare, ha messo sul piatto tutte le garanzie che l'allenatore aveva chiesto.

Politica sul mercato ambiziosa e mai al ribasso e una massiccia campagna di rafforzamento, a cominciare dagli ingaggi di De Bruyne e David. Proposte concrete, che Conte non ha potuto snobbare: rientrato a Napoli, sta riflettendo con la famiglia. La speranza è in un clamoroso ripensamento, anche se si parla a fatica di ottimismo. De Laurentiis ha in pugno il successore, Massimiliano Allegri, contattato anche dal Milan. Ecco perché bisogna far presto, perché il rischio di perdere sia Conte che Allegri è piuttosto concreto.