IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sarà vera conversione? Antonio Conte non sarebbe più così sicuro di andare via

Le cose sembrano ingarbugliarsi. Antonio Conte non sarebbe, infatti, più così sicuro di andare via. Quanto c'entrino la moglie e la figlia, che paiono trovarsi benissimo nella città del sole, non è dato sapere. Allo stesso modo del fidatissimo Lele Oriali, che si dice sia venuto in città con molti preconcetti e diffidenze - tanto da passare un capodanno barricato in casa - e che ora pare si stia progressivamente ricredendo su Napoli e i napoletani. Resta il fatto che nuove voci parlano di 72 ore prese dal tecnico salentino per sciogliere la riserva. Data la visita dal papa dell'altro ieri, sarà vera conversione?