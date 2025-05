IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il Conte sempiterno De Laurentiis per convincere Conte ha garantito investimenti per 200 milioni e nuovi impianti

Su Antonio Conte si è passati dall'uomo di una toccata e fuga, il tecnico mordi e fuggi, al condottiero sempiterno. Già si lanciano previsioni per rinnovi pluriennali (altro che 2+1 attuale) e trasformazione di un uomo bizzoso e inquieto in uno attaccato alla poltrona più di un politico della prima Repubblica. Pare che per ottenere un cambiamento così repentino e radicale Aurelio De Laurentiis abbia dovuto assicurare investimenti per oltre 200 milioni di euro e nuovi avveniristici impianti sportivi di proprietà (terreni di allenamento compresi). Qualcuno sussurra che stia firmando cambiali più che autografi.