Conte, miglior finale non poteva esserci: trionfano ottimisti e "scommettitori" Chi sperava nella conferma dell'allenatore ha avuto ragione, ma l'addio era decisamente concreto

Miglior finale non poteva esserci: dopo lo scudetto e i trionfali festeggiamenti che hanno fatto il giro del mondo, il Napoli si regala ancora Antonio Conte. A sorpresa, dopo reciproche parole d'addio sue e di De Laurentiis, arriva il colpo di scena. L'allenatore ci ripensa e proseguirà la sua avventura in azzurro. Trionfano gli ottimisti e chi aveva scommesso e sperato nella sua conferma, ma il merito è stato del presidente De Laurentiis, che ha dato al tecnico campione d'Italia ogni tipo di garanzia possibile nell'incontro di martedì scorso.

Ieri quello decisivo in un ristorante del centro, al termine del quale il patron ha confermato: "Lo asseconderò in tutto quello che chiede per far crescere questo club, Conte è una garanzia", e l'allenatore ha finalmente cambiato i toni rispetto agli ultimi tempi: "Abbiamo la stessa visione, sono felice di continuare". Tutto è bene ciò che finisce bene, anche se si vocifera di un ritocco all'ingaggio o comunque un riconoscimento economico per il dietrofront. Resta spiazzata la Juventus, che aspettava Conte a braccia aperte, mentre i tifosi esultano e aspettano il primo grande colpo di mercato: come ha confermato il ds Giovanni Manna, è in arrivo il belga Kevin De Bruyne. Il campione del Manchester City firmerà a parametro zero già la prossima settimana.