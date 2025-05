De Laurentiis presenterà i ritiri del Napoli: l'appuntamento Conferenza stampa di presentazione per Dimaro e Castel di Sangro a Palazzo Petrucci a Posillipo

Sarà il presidente Aurelio De Laurentiis a presentare i due ritiri estivi del Napoli, in programma a luglio e ad agosto a Dimaro e a Castel di Sangro. Appuntamento mercoledì 4 giugno alle 16.30 a Palazzo Petrucci, nella zona di Posillipo, per la presentazione dei due ritiri estivi. Quello in Trentino, a Dimaro Folgarida si terrà dal 17 al 27 luglio, mentre quello in Abruzzo, a Castel di Sangro, è previsto dal 30 luglio al 14 agosto.

L'inizio della stagione quest'anno slitterà di qualche giorno rispetto al solito, ecco perché il doppio ritiro comincia e finisce più tardi rispetto al solito. Il campionato di Serie A 2025/26 inizierà sabato 23 agosto 2025, con gli anticipi della prima giornata, e terminerà domenica 24 maggio 2026. Venerdì prossimo il calendario sarà già svelato.