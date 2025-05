Da De Bruyne a David, passando per Zhegrova: il mercato può essere da sogno Conte è rimasto perché aspetta grandi acquisti, ma si parte col rinnovo di Juan Jesus

Il giorno dopo la conferma di Antonio Conte inizia subito a prendere forma il nuovo Napoli. Rinnovato il contratto del difensore Juan Jesus, con il club azzurro che ha fatto scattare l'opzione per il prolungamento di un anno dell'accordo in scadenza a giugno. Una notizia per certi versi inaspettata: a 33 anni il difensore brasiliano è stato uno dei protagonisti di questa stagione. Con Buongiorno che ha saltato 16 partite per infortunio, è toccato quasi sempre a lui sostituirlo. 15 presenze in Serie A e un rendimento sempre positivo, molto diversamente dalla passata stagione decisamente negativa.

Conte lo ha eletto a uomo di fiducia e per questo ne ha chiesto la conferma. Ma i tifosi aspettano ben altri annunci: la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per Kevin De Bruyne. L'asso belga è in arrivo a parametro zero dal Manchester City: un colpo da sogno con il centrocampista ritenuto tra i migliori al mondo. Il Napoli guarda anche all'attacco: si tratta per l'attaccante David, anche lui svincolato, e l'esterno Zhegrova, individuato come possibile erede di Kvaratskhelia: l'alternativa è Lang del Psv.