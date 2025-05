De Laurentiis folgorato dalle ambizioni di Conte: Napoli scatenato sul mercato Kevin De Bruyne è solo l'inizio di una campagna acquisti in linea con la mentalità dell'allenatore

Incassato il sì di Conte per un'altra stagione insieme, il Napoli fa il pieno di entusiasmo e fiducia per una stagione con tante aspettative. Ci penserà l'allenatore a spiegare che stavolta la musica sarà molto diversa, con quattro competizioni (Champions League, campionato, Coppa Italia e Supercoppa) e la priorità nel confermarsi competitivi senza pretendere di vincere ancora il campionato. Ma il presidente De Laurentiis - che mercoledì presenterà i due ritiri estivi - è ormai folgorato dalla mentalità vincente di Conte e le sue ambizioni, e per questo è pronto ad assecondarlo in tutto.

Si comincia dal mercato, con una campagna acquisti che rivoluzionerà la squadra campione d'Italia ma senza puntare solo su giovani e giocatori emergenti. Il primo ad arrivare sarà Kevin De Bruyne, il campione belga che lascerà il Manchester City. A 33 anni non è più nel fiore della carriera, ma resta uno dei migliori centrocampisti al mondo e in Italia può fare sicuramente la differenza. Porterà nello spogliatoio azzurro la mentalità che Conte vuole e soprattutto un ruolo di leadership. Il ds Manna non tralascia i nuovi talenti, e presto ingaggerà anche il giovane difensore dell'Empoli Marianucci. Solo l'inizio di un mercato che vedrà una prima finestra introduttiva nei primi 10 giorni di giugno. E i tifosi azzurri già fremono.