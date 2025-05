Sale l'attesa per De Bruyne: forse già lunedì le visite mediche col Napoli Definito l'ingaggio del fuoriclasse del Manchester City: un colpo storico per il club azzurro

Le emozioni per i tifosi del Napoli non finiscono mai. Prima i festeggiamenti per la vittoria del quarto scudetto, poi la gioia per la conferma a sorpresa di Antonio Conte. E anche la prossima settimana inizierà con una grande notizia: è in arrivo il centrocampista Kevin De Bruyne, fuoriclasse del Manchester City, pronto a firmare per gli azzurri da svincolato. 33 anni, il belga è ancora considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, e per il Napoli e il calcio italiano rappresenta un colpo storico.

L'ultimo calciatore di alto spessore a venire in Serie A fu Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018, ma questa volta l'impatto economico sarà molto ridotto. De Bruyne arriva a parametro zero, e firmerà un accordo biennale da circa 6 milioni a stagione, più un'opzione per il terzo anno. Niente cifre folli, visto che il belga guadagnerà come Lukaku e meno di Osimhen prima della partenza per la Turchia. Già lunedì le possibili visite mediche, anche se la data non è ancora precisa. Ma il primo colpo dovrebbe essere stato messo a segno, per la gioia dei tifosi, che vedono subito il Napoli campione rinforzarsi con un talento indiscutibile.