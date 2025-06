IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sul pianeta dell'ovunque Riflessioni sui motivi della permanenza di Conte a Napoli spopolano in queste ore dappertutto...

Gaetano Fedele, intervistato da Radio Marte, ha dichiarato: "La permanenza di Conte a Napoli è una notizia positiva e sorprendente per quello che sembrava negli ultimi giorni. Avranno giocato un ruolo importante l'aria di festa degli ultimi giorni e le insistenze del suo entourage, ma ovviamente anche la convergenza sui progetti futuri con la società. Sarebbe auspicabile se si aprisse un ciclo, Conte è stato chiaro, più volte ribadendo che la crescita della società non passa solo attraverso i calciatori, ma anche attraverso un'implementazione delle strutture." Riflessioni del genere spopolano in queste ore sul pianeta dell'ovunque.