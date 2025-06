Spalletti, finalmente i complimenti al Napoli: "Ho pianto per due ore" L'allenatore della Nazionale: "Nessun messaggio social perché sono ct, nemmeno all'Inter l'ho fatto"

Per lo scudetto del Napoli "non ho fatto nessun post perche' l'anno scorso non l'ho fatto quando ha vinto l'Inter e sono l'allenatore della Nazionale. Poi e' chiaro che a Di Lorenzo ho mandato un messaggio, gli faccio i complimenti perche' hanno fatto qualcosa di particolare andando a vincere di nuovo questo campionato, qualcosa di stratosferico se pensiamo a dove erano caduti nella classifica della stagione precedente pur avendo una squadra forte che l'anno prima aveva vinto il campionato". Lo ha detto il ct azzurro Luciano Spalletti, in conferenza stampa a Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la gara di qualificazione ai Mondiali del 2026, in programma venerdi' a Oslo contro la Norvegia. "Bisogna fare i complimenti a Conte e ai calciatori per quello che hanno esibito, per la mentalita', per l'equilibrio che hanno avuto durante tutta la stagione - ha aggiunto Spalletti -.

Eccetto un paio di risultati, hanno avuto un rendimento sempre molto costante, una crescita continua che li ha portati a portare a casa questo straordinario titolo". "Quando c'e' qualcosa che riguarda Napoli la cosa viene messa in risalto proprio per il sentimento, l'affetto, la bellezza dei napoletani, io l'ho toccato con mano e lo so bene - ha proseguito Spalletti -. Mi manca solo quel pullman", quello usato dal Napoli per i festeggiamenti post scudetto, visto che il club partenopeo non l'ha utilizzato due anni fa, dopo il successo del tricolore, "e ho pianto per due ore a vederlo. Pero' poi ho visto tutte le immagini da fuori perche' sono feste che, in quella citta', ti coinvolgono in maniera particolare per cui me le sono gustate anch'io pur avendole vissute personalmente in precedenza. A tutti loro dico bravi, bravissimi".(