IL PIZZINO di Gerardo Casucci: UEFA docet (e non solo)

Qualcosa non deve funzionare nel calcio italiano, se non si è vinto niente a livello europeo e ci si gloria lo stesso per la strada intrapresa ma non conclusa. Il problema non può essere solo finanziario, qualcosa non funziona più in profondità, nelle radici che generano foglie malate e fiori appassiti. Del resto ne è emblema proprio il Napoli che, nonostante i suoi innumerevoli problemi ambientali, vince uno scudetto a dispetto di almeno tre squadre più forti, protette e finanziate. Ci sono una Federazione intoccabile - la nomina di Gabriele Gravina in UEFA docet - e un'AIA che non è da meno, chiunque vada a dirigerla.