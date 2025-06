Conte cambia l'attacco e blocca un acquisto: ma Lukaku non si tocca Il belga resterà il riferimento principale: via Simeone, piacciono Bonny e Lucca. Stop a David

La conferma di Antonio Conte segna la svolta in casa Napoli: De Laurentiis ha dato carta bianca all'allenatore, pronto a incidere sul mercato, già aperto nella breve finestra fino al 10 giugno. Il tecnico pugliese si aspetta rinforzi di grande livello, ed è deciso a rifare il look dell'attacco azzurro. Punto debole della squadra campione d'Italia, ha comunque visto un Lukaku sempre presente in campo, con 36 partite giocate su 38, ma solo perchè è arrivato a campionato già iniziato. 14 gol per il belga e soprattutto 10 assist: un bottino che gli vale la conferma come riferimento principale anche per la prossima stagione.

Ma Conte vuole affiancargli un'altra prima punta di qualità, più giovane e quindi meglio propensa a un ruolo di vice. All'allenatore azzurro piacciono Bonny del Parma e Lucca dell'Udinese, entrambi pronti per la Serie A e con ampi margini di crescita. Sarebbe stato messo in "standby" Jonathan David, lo svincolato di lusso che per Conte non sarebbe l'ideale come comprimario di Lukaku, e che porterebbe un altro ingaggio pesante. Ma le novità non finiscono qui: sono in partenza sia Simeone che Ngonge, poco presenti nelle rotazioni, mentre sembra pronto alla conferma Giacomo Raspadori, che Conte ha rivalutato soprattutto dal mese di gennaio in poi.