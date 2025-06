IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A metà dell'opera Il Napoli si appresta a cambiare gran parte delle comparse dello scudetto appena conquistato...

Dato per superato lo scudetto - chi lo avrebbe detto che a Napoli non si sarebbe festeggiato per un mese intero - e assodato che il condottiero Antonio Conte è rimasto per vedere come andrà a finire e forse perfino provare a fare un altro passo avanti nella crescita di società, squadra e (perché no) città, la formazione azzurra si appresta a cambiare gran parte delle comparse dello scudetto appena conquistato e pure qualcuno dei suoi protagonisti. C'è chi parla addirittura di un numero oscillante tra 8 e 10 elementi da acquistare. Intanto con Kevin De Bruyne si è già a metà dell'opera.