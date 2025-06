In Trentino e in Abruzzo due ritiri da migliaia di tifosi Un'estate ricca di eventi tra luglio e agosto: un giro di affari di circa 20 milioni

Il doppio ritiro si conferma anche quest’anno: la conferenza stampa di presentazione delle prime tappe della nuove stagione dà appuntamento ai tifosi a luglio in Trentino e ad agosto in Abruzzo. La squadra azzurra inizierà il ritiro precampionato 2025 il prossimo 17 luglio nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra sarà ospitata nella località turistica del Trentino sino al 27 Luglio allenandosi alla SKI.IT Arena, nella ormai consueta cornice di Carciato. Gli azzurri partiranno dunque ancora una volta dalla Val di Sole, sugellando un legame ormai consolidato che si rinnova per il quattordicesimo anno di fila: un vero e proprio record nel panorama calcistico internazionale. Il mese di Luglio offrirà ai tifosi partenopei l’occasione di osservare da vicino i propri idoli, con consueti allenamenti aperti e l’immancabile appuntamento con selfie e autografi. Gli undici giorni di ritiro copriranno due fine settimana. A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro sono stati il Presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis, il Presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti, il presidente della Atp Val di Sole? Luciano Rizzi, e il nuovo sindaco di Dimaro Folgarida, Marco Panciera.Ma oltre il Trentino il Napoli sceglie ancora l’Abruzzo per completare il suo ritiro estivo.

Dal 30 luglio al 14 agosto, infatti, i Campioni d’Italia saranno ospiti nella tradizionale location di Castel di Sangro, pronta ad accogliere la squadra azzurra per il sesto anno. Quello tra l’Abruzzo e la SSC Napoli è un legame consolidato che si fonda sull’incredibile entusiasmodei tifosi partenopei, tradizionalmente affezionati ad un territorio ricco di risorse da offrire ed in costante crescita. Come avvenuto due anni fa, l’atmosfera promette di essere particolarmente esaltante, visto che a Castel di Sangro il Napoli arriverà con lo Scudetto cucito sul petto. Nelle oltre due settimane di ritiro, i tifosi avranno la possibilità di osservare da vicino la squadra, impegnata nelle sedute di allenamento allo stadio Teofilo Patini, dove saranno programmate anche 3 amichevoli, attualmente in via di definizione, con avversari di caratura internazionale. A rendere quest’esperienza ancora più ricca contribuirà poi il Summer Village, un’ampia area di intrattenimento che ospiterà tante iniziative ed eventi a loro dedicati e, per i più piccoli, la terza edizione del Summer Camp ufficiale del Club.