David: "Napoli club ambizioso, ma non ho un accordo con loro" L'attaccante canadese pronto allo svincolo, ma frena sulla presunta trattativa

Jonathan David, attaccante svincolato dal Lille, ha rilasciato un'intervista a The Athletic. Ecco un estratto: "Voglio un club ambizioso che voglia fare qualcosa. Ovviamente, mi piacerebbe lottare per i titoli, vincerli. Una squadra competitiva, ambiziosa, con un buon progetto sportivo. La mia esperienza in Ligue 1? In un campionato come il Paris Saint-Germain, è davvero difficile. Ovunque tu vada, non vuoi mai andartene in cattivi rapporti. Ma soprattutto ho trascorso cinque anni fantastici lì, mi sono divertito molto, non c'era motivo di andarmene con una nota negativa, anche se me ne vado a parametro zero. o. "In Belgio ero ancora giovane e più riservato. Ma con il passare degli anni a Lille ho imparato a sentirmi a mio agio e ad essere aperto".

Ha un accordo con i campioni di Serie A del Napoli, a cui è stato accostato?

"No"

Ha un accordo con la Juventus, squadra di Serie A, a cui è stato accostato?

"No. Napoli? E' un club che ha appena vinto la Serie A. E immagino che non vogliano vincere la Serie A solo un anno e dire: 'OK, abbiamo vinto, punto e basta'. Ovviamente, è un club ambizioso, che giocherà in Champions League. Juventus? Penso che ovunque tu vada, c'è sempre la pressione di dover dare il massimo ogni settimana, c'è la pressione di mantenere il posto, la pressione dei tifosi, perché ovviamente devi vincere ogni partita. C'è sempre pressione ovunque tu vada".

La Serie A potrebbe adattarsi a uno che l'allenatore del Canada Jesse Marsch una volta ha definito "il giocatore più intelligente" che abbia mai allenato.

"Quando guardo la Serie A rispetto, per esempio, alla Premier League, quest'ultima ha ritmi più veloci, più alti e bassi, più velocità. E la Serie A può essere così, ma è più tattica. È più simile a una partita a scacchi, in un certo senso" David ha insistito sul fatto che non c'è una tempistica fissa per quando deciderà il suo prossimo club. "Ma ovviamente voglio fare qualcosa prima dell'inizio del precampionato, così posso ambientarmi e avere quel tempo di precampionato con la mia squadra. Ma a parte questo…tutto può succedere, non si sa mai cosa può succedere. Devi solo essere preparato a tutto".