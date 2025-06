Italia imbarazzante contro la Norvegia: Spalletti finisce sotto accusa Il girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 inizia subito in salita: c'è già il rischio playoff

Una partita molto negativa, per non dire disastrosa, quella dell'Italia di Luciano Spalletti, che perde malamente contro la Norvegia il primo match dei gironi di Qualificazione ai Mondiali. Per gli avversari invece si trattava della terza gara e sono a punteggio pieno a 9 punti, mettendo a enorme rischio il primato degli azzurri nel girone e quindi la possibile partecipazione diretta al prossimo campionato del Mondo.

Prima Sorloth, poi Nusa ed infine Haaland, tutti nel primo tempo: un tris pesantissimo della Norvegia nei primi 45 minuti, che non provoca neanche una reazione dell'Italia nella ripresa. Infatti la squadra di Luciano Spalletti chiude con un solo tiro in porta (arrivato al 92esimo) rischiando anche di subire il quarto gol nel secondo tempo, con il palo di Berge e altre occasioni a favore degli scandinavi.

Qualificazioni Mondiali Gruppo I:

1- Norvegia 9 punti (3 partite giocate)

2- Isarele 6 punti (3 partite giocate)

3- Estonia 3 punti (3 partite giocate)

4 - Italia 0 punti (1 partita giocata)

5 - Moldavia 0 punti (2 partite giocate)