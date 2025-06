IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Fuochi d'artificio De Laurentiis pronto ad acquisti importanti, sarà davvero così?

Secondo Repubblica Aurelio De Laurentiis aspetta di ricavare un bel gruzzoletto dalla vendita di Victor Osimhen - non meno dei 75 milioni della clausola, valida peraltro solo per l'estero, e con tanto di sberleffo al Galatasaray, che ne vorrebbe risparmiare 10 facendosi forte del gradimento del calciatore - per scatenare l'inferno degli acquisti. Ci sarebbe già Kevin Debruyne in volo per Napoli (martedì dovrebbe sostenere le visite mediche, salvo dichiarazioni o ripensamenti del padre manager), a cui potrebbe associarsi un altro belga dal nome top secret. Insomma, ci si prepara a sparare i fuochi d'artificio, speriamo solo al cielo.