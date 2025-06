Il Napoli partirà favorito perché le potenziali rivali hanno tante incertezze Il calendario anticipato a giugno apre già la prospettiva alla prossima stagione e la lotta scudetto

Appena pochi giorni dopo il trionfo in campionato, per il Napoli è già tempo di guardare al futuro: la Lega di Serie A ha già reso noti i calendari per la prossima stagione, con oltre un mese di anticipo rispetto alla consuetudine. Gli azzurri ripartiranno dalla trasferta del neopromosso Sassuolo, che ha dominato il campionato di Serie B, ed esordiranno in casa col Cagliari, così come si è conclusa la stagione che ha portato al quarto scudetto. Alla quinta giornata sarà già tempo di big match, con la trasferta in casa del nuovo Milan di Allegri. Il campionato si chiuderà il 24 maggio del prossimo anno in casa contro l'Udinese, e i tifosi già sognano un'altra partita da mettere nella storia.

Il Napoli parte favorito, soprattutto con le incertezze delle potenziali rivali: l'Inter scomette sul quasi debuttante Chivu, la Juventus ha rivoluzionato l'assetto dirigenziale e dovrà accontentarsi della conferma di Tudor, mentre l'Atalanta sceglie l'azzardo Juric per sostituire Gasperini dopo 9 anni. Il tecnico croato è reduce da una stagione disastrosa e questo preoccupa i tifosi. Intanto il club azzurro vorrebbe cedere Osimhen nella breve sessione di giugno: De Laurentiis aspetta i 70 milioni della clausola, col giocatore che ha trovato l'accordo con gli arabi dell'Al-Hilal.