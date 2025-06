Il Napoli aspetta Marianucci: fissate per martedì le visite mediche Il difensore dell'Empoli è il primo acquisto del mercato estivo. Poi toccherà a Kevin De Bruyne

La finestra di mercato di giugno è solo un antipasto, poi il Napoli comincerà a fare sul serio. Lo ha anticipato il presidente De Laurentiis, che ha parlato di investimenti complessivi per 300 milioni e ha ribadito che l'operazione per l'ingaggio di Kevin De Bruyne non è in discussione. Ma per accogliere il centrocampista del Manchester City bisognerà attendere che il Belgio giochi anche la seconda partita delle qualificazioni ai Mondiali, prevista per lunedì. Poi sarà tempo di pianificare le visite mediche, anche se il centrocampista sarà un calciatore effettivamente svincolato solo a partire dal 1 luglio.

Arriverà prima un altro annuncio, molto probabilmente: quello del difensore dell'Empoli Luca Marianucci, che il Napoli pagherà circa 10 milioni e che martedì farà le visite mediche. E' l'ultimo giorno del mercato di giugno, e ci sarebbe anche il tempo per l'annuncio. Marianucci è il primo acquisto estivo e si candida a diventare una valida alternativa nella difesa di Conte. A fargli posto potrebbe essere Rafa Marin, il cui feeling con l'allenatore non è mai sbocciato. Sembra destinato all'Arabia Victor Osimhen, che dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo all'Al-Hilal, la nuova squadra di Simone Inzaghi. Il Napoli aspetta i 70 milioni della clausola da reinvestire sul mercato.