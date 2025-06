IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nulla al caso La strategia societaria del Napoli sul mercato nelle parole del presidente De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha recentemente dichiarato: "L'operazione (Kevin Debruyne, ndr) è nata tre mesi fa, ma non è la più importante mai fatta da me. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso". Da tanta casualità (del dopo Giuntoli) a nessuna. Di chi il merito?