Marianucci domani sarà del Napoli. Osimhen, torna tutto in ballo A Roma le visite mediche del difensore dell'Empoli: costo dell'operazione di 10 milioni di euro

Saluteranno anche, ma solo prima delle vacanze, gli azzurri Meret, Di Lorenzo e Raspadori, che proveranno a riportare l’Italia alla vittoria. E intanto il no di Osimhen agli arabi complica il mercato del Napoli. In attesa di capire dove andrà il nigeriano e quale sarà l’ammontare della clausola, il club azzurro aspetta il difensore Luca Marianucci dell’Empoli. Domani visite mediche a Roma e annuncio che potrebbe arrivare in tempo per la chiusura del mini mercato di gennaio. L’operazione è costata 10 milioni, per il primo innesto del mercato estivo.