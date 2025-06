IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non si scherza Sul mercato con mister Conte vietato sbagliare, altrimenti si rischia la rescissione del contratto

Sono partite le consuete prove tecniche di rafforzamento del Napoli. Le chiamo così perché tra i tatticismi e le aspirazioni che lo accompagnano e il rafforzamento vero e proprio ce ne corre. Solo che questa volta è diverso. Antonio Conte, infatti, non attenderà il 17 luglio per dire la sua, ma seguirà passo passo l'evolversi delle trattative e vorrà già entro il mese di giugno un quadro particolareggiato della nuova rosa. Niente mezze figure e, soprattutto, niente attendismi a oltranza! Col tecnico salentino non si scherza, pena la rescissione (unilaterale) di un contratto appena ribadito e pure migliorato.