Napoli, ecco Marianucci: visite mediche per il nuovo difensore azzurro E' il primo acquisto del mercato estivo: si aspetta solo l'annuncio ufficiale del club azzurro

Luca Marianucci è ormai ad un passo dal Napoli. Il difensore proveniente dall'Empoli, infatti, è arrivato a Villa Stuart, a Roma, dove svolgerà le visite mediche prima della firma con il club azzurro. Al termine delle visite di ritiro è prevista la firma sul quinquennale con il Napoli ed il classico annuncio di Aurelio De Laurentiis e del club azzurro.

Luca Marianucci già ieri ha parlato da giocatore del Napoli in una lunga intervista: “Fosse per me inizierei il ritiro già domani. La testa e i pensieri sono già proiettati all’avventura che sta per incominciare. Sarà una grande emozione. Sono orgoglioso del fatto che un club importante e di grande livello come il Napoli mi abbia cercato e voluto. Come è andata la trattativa? È successo tutto molto velocemente, come un fulmine a ciel sereno. Dopo la partita al Maradona ho fatto quattro chiacchiere con capitan Di Lorenzo e Politano, che mi avevano detto ‘Ti aspettiamo presto’. Sono stati molto carini: mi hanno fatto sentire subito a mio agio e uno di loro. Adesso non vedo l’ora di conoscere tutti i miei nuovi compagni di squadra”.