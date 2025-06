L'obiettivo di Conte è avere una rosa pronta già per Dimaro Dopo Marianucci si aspetta De Bruyne: il Napoli vuole fare presto sul mercato

Un acquisto dietro l'altro, anche se l'inizio della prossima stagione è ancora lontano e non c'è fretta. Ma intanto il Napoli vuole piazzare subito i primi colpi, per consegnare a Conte una rosa il più completa possibile per il ritiro di Dimaro, che comincerà il 17 luglio in Trentino. E quindi pronto Luca Marianucci, difensore dell'Empoli acquistato a titolo definitivo per 10 milioni, e che oggi ha svolto le visite mediche. Dovrebbe prendere il posto di Rafa Marin, destinato all'addio. Un 20enne che ha comunque maturato una buona esperienza nell'ultimo campionato di Serie A, guadagnandosi il posto da titolare nella seconda parte di stagione.

Ma l'attesa dei tifosi è tutta per il campione, Kevin De Bruyne: i supporters azzurri hanno ammirato il gol segnato al Galles con il Belgio, e non vedono l'ora dell'annuncio. Grande colpo del Napoli a parametro zero. Si vocifera di visite mediche imminenti, ma non sembra esserci tutta questa fretta. Quello che conta è che il prestigioso ingaggio del quasi 34enne non è in discussione, come ha fatto intendere anche il presidente De Laurentiis. Ma Marianucci e De Bruyne saranno solo i primi due colpi di un mercato che si preannuncia ricco di movimenti.