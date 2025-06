De Bruyne subito e poi Musah: il Napoli è scatenato sul mercato Domani le visite del campione belga, poi l'affondo per il centrocampista del Milan

Il Napoli ha voglia di essere protagonista, anche dopo lo scudetto: il club azzurro è il più attivo sul mercato tra le squadre di Serie A. Dopo le visite mediche del difensore Marianucci domani è il grande giorno: arriverà a Roma Kevin De Bruyne, il campione del Manchester City che sta per firmare con i partenopei. Anche per lui visite mediche a Villa Stuart per uno dei colpi che faranno la storia del calcio italiano. Il belga, prossimo ai 34 anni, è ancora oggi uno dei migliori centrocampisti al mondo. Ha vinto tutto, ma dopo il mancato rinnovo con gli inglesi ha voglia di essere ancora protagonista, giocare la Champions e trasferirsi in Italia e in particolare in Campania.

Si è sposato a Sorrento nel 2017 e spesso trascorre le vacanze dove verrà a vivere tra poche settimane. Una scelta di vita per De Bruyne, e un grande regalo per Antonio Conte e i tifosi. Nonostante non sia più all'apice della carriera, il belga può fare ancora la differenza in Serie A. Ma le manovre a centrocampo non si fermano: ieri il Napoli ha affondato il colpo per Yunus Musah, centrocampista 20enne del Milan, visto spesso titolare con la maglia rossonera in questa stagione. Una richiesta espressa di Conte: l'americano prenderà il posto di Billing, che non sarà confermato dopo il prestito. Ai rossoneri dovrebbero andare circa 25 milioni di euro.