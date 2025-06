De Bruyne ha rifiutato i soldi turchi e arabi per ripartire da Napoli Tutto pronto per le visite mediche del campione belga, atteso domani a Roma a Villa Stuart

Campioni d'Italia, ma anche sul mercato: il Napoli lancia segnali forti al calcio italiano, mettendo a segno uno dei colpi più importanti degli ultimi anni. È ormai fatta per Kevin De Bruyne, il campione del Manchester City pronto a firmare per il club azzurro. Domani mattina le visite mediche a Roma a Villa Stuart per il centrocampista, pronto a firmare un contratto biennale con opzione per il terzo. Nonostante gli imminenti 34 anni, il belga rimane uno dei migliori centrocampisti al mondo, e si affiderà a Conte per diventare il leader del Napoli che si prepara al ritorno in Champions con un grande protagonista.

In scadenza di contratto col City, De Bruyne ha voglia di rimanere nel calcio che conta: rifiutate le proposte turche e arabe, ripartirà dalla Serie A per chiudere la carriera a Napoli. Al giocatore un ingaggio di 5.5 milioni l'anno e un bonus alla firma da 15 milioni. Ma il centrocampo del Napoli dovrebbe avere un altro rinforzo: si tratta del milanista Musah, centrocampista statunitense, pallino di Conte. Avanza la trattativa per 25 milioni bonus inclusi. E intanto ha già detto sì il difensore Marianucci, altro calciatore giovane per un Napoli pronto a mettere forze fresche nell'organico.