IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'emblema della sconfitta La delusione per la Nazionale con Spalletti in panchina, questione di scelte?

Luciano Spalletti - di cui parlerò e molto diffusamente a tempo debito - ritornando ad analizzare il brutto momento della nazionale italiana da lui (ancora) allenata ha, in modo del tutto sorprendente, affermato: "Squadra logora, era dura in Norvegia in queste condizioni!". Ci si domanda lui dove fosse mentre si compiva lo sfracello delle squadre italiane nelle competizioni europee - l'Inter era largamente in testa in questa speciale classifica - e a chi pensasse il tecnico toscano quando convocava calciatori che in questo campionato della (ben nota) incapacità di tenersi in piedi erano oramai l'emblema.