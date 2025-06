IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quel bravo ragazzo Zielinski aveva lasciato Napoli per vincere "tanti trofei" con l'Inter ma sappiamo com'è andata...

Piotr Zielinski è un bravo ragazzo e anche un ottimo calciatore (purtroppo per lui più in potenza che di fatto). È andato via da Napoli per due ordini di motivi: il primo, per inseguire più lauti guadagni (che l'SSC Napoli non gli avrebbe mai e poi mai più assicurato), e il secondo, per provare ad avere ancora un ruolo tecnico rilevante in una squadra di vertice. "Sono qui per provare a vincere tutte le competizioni. Questo è un club ambizioso, si punta a vincere. Dal 2025 mi aspetto tanti trofei" - sono state le sue prime parole da nuovo giocatore nerazzurro. Peccato che poi le cose sono andate diversamente.