Da Jesus a Rafa Marin: come cambia la difesa del Napoli Gli equilibri possono cambiare dopo l'arrivo di Marianucci. Lo spagnolo può partire

In attesa di De Bruyne e Musah le grandi manovre del Napoli ripartono dalla difesa. Conclusa l’operazione Marianucci, il club azzurro ha confermato anche Juan Jesus per un’altra stagione. Di fatto, oggi i difensori centrali sono cinque. Ma l’ormai ex Empoli sembra il candidato a prendere il posto di Rafa Marin, che non è mai entrato nelle grazie di Conte e si visto pochissimo. Anche quando è servito un difensore centrale (con Buongiorno e Juan Jesus infortunati) l’allenatore del Napoli ha preferito adattare il terzino Olivera in un ruolo non suo. È chiaramente un destino diverso quello che si aspetta di avere Marianucci. Pur essendo anche lui giovane (20 anni) l’ex difensore dell’Empoli si aspetta di avere più spazio, entrando nelle rotazioni che cominceranno soprattutto con l’inizio della Champions League.

Ecco perché Rafa Marin è fortemente candidato a partire: ilNapoli ne detiene il cartellino (intanto c’è il diritto di recompra del Real Madrid) e potrebbe optare per il prestito (si parla del Pisa) o di una cessione a titolo definitivo, che oggi sembra complicata perché il ragazzo viene - di fatto - da un anno in cui non ha giocato, perdendo anche la nazionale Under 21. Tuttavia, numericamente la conferma di Juan Jesus garantisce equilibrio. Non si tocca Alessandro Buongiorno, per il quale si spera che gli infortuni lo lascino tranquillo.

L’ex Torino ha saltato ben 16 partite di campionato: un dato negativo da non ripetersi. L’altro titolare è Amir Rrahmani. Su di lui si inseguono voci di una riflessione in atto (già dallo scorso anno) per un trasferimento, probabilmente in un campionato ricco. Si parla dell’Arabia, ma non c’è mai stata la volontà espressa del kosovaro di partire. Il Napoli lo cede solo a peso d’oro e Conte vuole puntare su di lui. Con l’allenatore dello scudettoRrahmani è migliorato molto, facendo il salto di qualità tanto atteso. Sarebbe un peccato dire addio proprio adesso, anche se il calciatore starebbe riflettendo sulla possibilità di inseguire nuovi stimoli.